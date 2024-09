Konsequenzen

Cathay Pacific hat Dutzende von Flügen gestrichen, um seine Flotte von Airbus-350-Jets zu inspizieren, nachdem bei einem der Flugzeuge auf einem Flug in die Schweiz Triebwerksprobleme festgestellt wurden.

Die Hongkonger Fluggesellschaft teilte am Montagabend mit, dass sie Inspektionen an 48 Airbus-350-Jets durchführe, was sich auf die Flugpläne auswirke, da eine Reihe von Flugzeugen voraussichtlich für mehrere Tage außer Betrieb sein werden.

Cathay hat aufgrund der Inspektionen bisher einige Flüge zwischen Hongkong und Sydney, Singapur, Bangkok, Taipeh und Japan gestrichen, wie auf der Website der Fluggesellschaft zu sehen ist.

Zuvor hatte Cathay am Montag auf einem Flug nach Zürich einen "Ausfall einer Triebwerkskomponente" festgestellt, das Flugzeug musste nach Hongkong zurückkehren. Die Komponente "war die erste ihrer Art, die bei einem A350-Flugzeug weltweit einen solchen Ausfall erlitten hat", so die Fluggesellschaft, ohne jedoch das Triebwerksteil zu spezifizieren.

Das Flugzeug vom Typ A350-1000, das nach Zürich unterwegs war, flog weniger als eine halbe Stunde nach dem Start zwei große Kreise über dem Meer und kehrte dann nach Hongkong zurück, wo es laut der Flugverfolgungs-Website FlightRadar24 etwa 75 Minuten nach dem Abflug sicher landete.

Als "Vorsichtsmaßnahme" habe Cathay beschlossen, seine A350-Flotte zu inspizieren, hieß es.

"Jedes Flugzeug wird einer strengen Inspektion unterzogen", sagte Cathays Engineering-Direktor Keith Brown in der Mitteilung. "Nach Abschluss der Inspektion werden die für den Betrieb freigegebenen Flugzeuge wieder in Dienst gestellt, während diejenigen, bei denen technische Probleme festgestellt wurden, weiteren Reparatur- und Wartungsarbeiten unterzogen werden", sagte Brown.

Die bisher durchgeführten Inspektionen hätten gezeigt, dass bei einigen der Flugzeuge eine Reihe der gleichen Triebwerkskomponenten ausgetauscht werden müssten, teilte Cathay mit. Die Reparaturarbeiten seien im Gange.

Airbus teilte in einer E-Mail mit, dass man sich der Situation bewusst sei und in Kontakt mit Rolls-Royce - dem Hersteller des Triebwerks für die Airbus-350-Jets - sowie mit Cathay Pacific stehe. Airbus verwies für weitere Stellungnahmen an beide Unternehmen.

Rolls-Royce wurde um eine Stellungnahme gebeten.

Die Aktien des Triebwerksherstellers schlossen zuletzt in London um 6,5 Prozent im Minus, die schlechteste Tagesentwicklung seit über einem Jahr.

Die Airbus-Aktie zeigt sich auf XETRA mit bei 136,90 Euro kaum bewegt.

