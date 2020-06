DAX beendet Handel nach Wirecard-Nachrichtenflut tiefer

Der DAX gab zur Startglocke etwas ab und rutschte im späteren Verlauf deutlich in die Verlustzone. zuletzt rutschte der deutsche Leitindex um 0,81 Prozent auf 12.281,53 Zähler abwärts.

Am deutschen Aktienmarkt strichen die Anleger am Donnerstag nach dem guten Lauf der vergangenen beiden Tage Gewinne ein. Der Wirecard-Schock sitzt tief, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect Bank. "Der Geduldsfaden ist nun anscheinend bei vielen Investoren gerissen und so trennen sich auch die letzten Optimist von den Wirecard-Anteilen." Wirecard musste abermals die Bilanzvorlage verschieben und rutschte zeitweise um mehr als 70 Prozent ab.

Beim DAX müsse nun beobachtet werden, ob der Index wieder in die Konsolidierungsphase einschwenke oder aber von einer neuen Euphoriewelle ergriffen werde, so Lipkow. Hierbei spielten Wirtschaftsdaten aus den USA eine wichtige Rolle. Dem Arbeitsmarkt in den USA setzt die Corona-Pandemie weiter zu. In der Woche bis 13. Juni hatten 1,5 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Analysten hatten mit weniger gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag