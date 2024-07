Notierung im Fokus

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Vormittag

01.07.24 09:24 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 19,32 EUR.

Das Papier von Kontron legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 19,32 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,32 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 748 Kontron-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,32 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,70 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2023 bei 17,14 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 12,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,692 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,88 EUR an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 03.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 277,67 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 356,11 Mio. EUR ausgewiesen. Die Kontron-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Kontron dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,55 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert am Dienstagmittag im Minus TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

