Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron steigt am Donnerstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 19,68 EUR.

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 19,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 19,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 21.605 Stück.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,50 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 17,14 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 12,91 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,636 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,88 EUR.

Am 03.05.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 356,11 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 277,67 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Kontron die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

