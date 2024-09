Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Kontron gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 17,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 17,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 17,11 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.297 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,77 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,668 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie.

Kontron ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 423,83 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 283,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

