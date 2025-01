Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Nachmittag ab

Kontron im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 19,79 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 19,79 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 19,55 EUR. Bei 19,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 45.756 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,84 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,688 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,10 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427,74 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 300,04 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

