Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 17,34 EUR zu.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 17,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 17,34 EUR. Bei 17,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 16.723 Kontron-Aktien gehandelt.

Bei 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,49 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 6,52 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,636 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,88 EUR.

Am 03.05.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 356,11 Mio. EUR – ein Plus von 25,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,52 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

