Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 15,98 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 15,98 EUR. Die Kontron-Aktie legte bis auf 16,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 16,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.747 Kontron-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.09.2024 bei 15,95 EUR. Mit Abgaben von 0,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,668 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 07.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 423,83 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 283,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

