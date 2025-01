Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 19,35 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 19,35 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,16 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,73 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 89.762 Aktien.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Bei 15,15 EUR fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,688 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 30,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 06.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427,74 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 300,04 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

