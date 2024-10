Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag stärker

So bewegt sich Kontron

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 16,29 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,9 Prozent auf 16,29 EUR. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 16,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.592 Kontron-Aktien.

Bei einem Wert von 23,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 43,16 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 15,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,668 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,88 EUR.

Am 07.08.2024 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 423,83 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 283,22 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,51 EUR fest.

