Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 19,28 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:49 Uhr um 0,4 Prozent auf 19,28 EUR nach. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 19,21 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 23.565 Stück.

Bei 23,32 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 17,32 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,42 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,688 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,10 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 427,74 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 300,04 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

