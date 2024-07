Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteuert sich am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 19,87 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 19,87 EUR. Bei 20,02 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,02 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.581 Stück gehandelt.

Am 19.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,36 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 17,14 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 13,74 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,693 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 03.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,26 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 356,11 Mio. EUR – ein Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 07.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je Aktie aus.

