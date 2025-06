Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 23,30 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 23,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 22,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 142.410 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei 26,16 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 12,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,714 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Am 06.05.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 385,45 Mio. EUR im Vergleich zu 356,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Am 12.08.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,79 EUR fest.

