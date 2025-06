Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Kontron

Die Aktie von Kontron zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Kontron-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 23,38 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Kontron-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 23,38 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 23,38 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Kontron-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,66 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,80 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91.511 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 11,89 Prozent zulegen. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,714 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 385,45 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Kontron dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2025 1,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

