Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Kontron zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 16,19 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:41 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 16,19 EUR. Bei 16,37 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.276 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. 44,04 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.09.2024 Kursverluste bis auf 15,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,668 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,88 EUR.

Am 07.08.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 423,83 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

