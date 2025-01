Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 17,72 EUR.

Das Papier von Kontron legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 17,72 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 17,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,75 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.155 Stück gehandelt.

Bei 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,60 Prozent. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,50 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,688 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Am 06.11.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 427,74 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 300,04 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX nachmittags im Minus