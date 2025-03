Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Freitagmittag fester

Kontron im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 23,34 EUR zu.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 23,34 EUR. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 23,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47.976 Kontron-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 35,09 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,674 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 06.11.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427,74 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 300,04 Mio. EUR eingefahren.

Die Kontron-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 26.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,47 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

