Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron fällt am Nachmittag

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 16,85 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 16,85 EUR. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,77 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,00 EUR. Zuletzt wechselten 32.244 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 38,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 16,21 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,668 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Kontron veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 423,83 Mio. EUR – ein Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Kontron die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Aktie aus.

