Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Mittwochmittag südwärts

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 17,08 EUR.

Um 11:43 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 17,08 EUR. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,08 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 34.637 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,54 EUR ab. Abschläge von 9,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,668 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,88 EUR.

Am 07.08.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 423,83 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 283,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Kontron am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,51 EUR im Jahr 2024 aus.

