Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,62 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 25,62 EUR zu. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,84 EUR. Bei 25,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.973 Kontron-Aktien.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,19 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,836 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 423,83 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 395,70 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Kontron die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

