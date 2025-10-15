Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Kontron zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 25,58 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,58 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 25,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.353 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 13,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,836 EUR je Kontron-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 0,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 423,83 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,95 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

