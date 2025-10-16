Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verbilligt sich am Donnerstagvormittag
Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 25,38 EUR.
Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 25,38 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 25,26 EUR. Mit einem Wert von 25,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.778 Kontron-Aktien den Besitzer.
Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 40,31 Prozent Luft nach unten.
Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,836 EUR aus. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.
Am 06.08.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 395,70 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|19.06.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
