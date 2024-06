Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron reagiert am Mittwochvormittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 20,30 EUR.

Die Kontron-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 20,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 20,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 961 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 17,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 15,57 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,692 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,63 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 03.05.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 356,11 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kontron-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,55 EUR je Aktie belaufen.

