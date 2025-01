Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Vormittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Kontron

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 18,05 EUR ab.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 18,05 EUR. Die Abwärtsbewegung der Kontron-Aktie ging bis auf 18,05 EUR. Bei 18,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.460 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 29,20 Prozent wieder erreichen. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 19,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,688 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,500 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Am 06.11.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 427,74 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 42,56 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 27.03.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

