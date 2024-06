Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich Kontron

Die Aktie von Kontron zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kontron-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 19,94 EUR.

Die Kontron-Aktie wies um 09:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 19,94 EUR. Die Kontron-Aktie legte bis auf 19,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 19,94 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 225 Kontron-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 16,95 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 17,14 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,04 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,692 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,63 EUR an.

Am 03.05.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 356,11 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 277,67 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 31.07.2025 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,55 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

