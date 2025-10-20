DAX24.136 +1,3%Est505.652 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1655 -0,1%Öl61,12 -0,4%Gold4.256 +0,2%
Aktie im Fokus

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron schiebt sich am Mittag vor

20.10.25 12:05 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron schiebt sich am Mittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 25,46 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
25,34 EUR 0,04 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 25,46 EUR zu. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 25,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.800 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 68,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,836 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 423,83 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 395,70 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Kontron die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Nachrichten zu Kontron

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
