Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag gefragt
Die Aktie von Kontron gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 25,34 EUR zu.
Um 09:05 Uhr ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 25,34 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,34 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,30 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 1.923 Aktien.
Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 12,62 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Mit Abgaben von 40,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,836 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 395,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 423,83 Mio. EUR umgesetzt worden.
Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Kontron die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2025 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Kontron
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|19.06.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.05.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|24.04.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|13.04.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|20.03.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
