Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 19,24 EUR.

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 19,24 EUR. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,52 EUR. Bei 19,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.313 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei 22,66 EUR erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,26 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,688 EUR belaufen. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Am 06.11.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 427,74 Mio. EUR im Vergleich zu 300,04 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Kontron am 27.03.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,48 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

