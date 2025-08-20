DAX24.279 ±0,0%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.841 -0,2%Nas21.128 -0,2%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1616 -0,3%Öl67,26 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum! Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Fokus auf Aktienkurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

21.08.25 16:11 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 23,98 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
24,08 EUR -0,06 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 23,98 EUR nach. Bei 23,82 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.124 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,15 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 36,82 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,801 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR im Vergleich zu 423,83 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

Kontron-Aktie schwächelt dennoch: Kontron hebt Gewinnziel an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen