Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 23,98 EUR ab.

Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 23,98 EUR nach. Bei 23,82 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.124 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,15 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 36,82 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,801 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR im Vergleich zu 423,83 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Kontron-Aktie.

