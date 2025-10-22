Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 25,42 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 15:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 25,42 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 25,32 EUR. Bei 25,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 42.502 Kontron-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,15 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,40 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,836 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 395,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

