Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 25,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,9 Prozent auf 25,52 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 25,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,64 EUR. Zuletzt wechselten 11.531 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 13,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 40,63 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,836 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Kontron.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

