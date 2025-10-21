Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 25,74 EUR ab.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 25,74 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 25,66 EUR. Bei 25,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.601 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 41,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,836 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,95 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 3 Jahren eingefahren