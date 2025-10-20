DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.343 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.999 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,65 -1,1%Gold4.349 +2,3%
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Kontron zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 25,70 EUR zu.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 25,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 25,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,30 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 65.707 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 12,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 41,05 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,836 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 0,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

