DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,57 -0,3%Nas22.976 -0,1%Bitcoin96.608 +1,7%Euro1,1604 -0,4%Öl61,35 +0,7%Gold4.115 -5,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: Dow fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Top News
American Bitcoin: Krypto-Firma von Eric Trump erhält ungewöhnliche Vergünstigungen aus China American Bitcoin: Krypto-Firma von Eric Trump erhält ungewöhnliche Vergünstigungen aus China
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
NASDAQ Composite aktuell

Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags

21.10.25 20:02 Uhr
Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags | finanzen.net

Der Handel in New York verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
3,16 EUR -0,08 EUR -2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alliance Resource Partners LP
24,14 USD -0,38 USD -1,55%
Charts|News|Analysen
AmeriServ Financial Inc.
3,07 USD 0,02 USD 0,66%
Charts|News|Analysen
AXT Inc.
4,35 EUR 0,53 EUR 13,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ballard Power Inc.
2,87 EUR -0,23 EUR -7,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Century Aluminum Co.
26,75 EUR -2,77 EUR -9,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EZCORP Inc.
16,10 EUR 0,30 EUR 1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Neogen Corp.
5,00 EUR 0,02 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,46 EUR -0,70 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Patterson-UTI Energy Inc.
5,25 EUR 0,65 EUR 14,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pegasystems Inc.
46,60 EUR 0,40 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Peoples Bancorp of North Carolina Inc
31,80 USD 1,71 USD 5,68%
Charts|News|Analysen
Royal Gold Inc.
160,00 EUR -8,00 EUR -4,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
19,10 EUR 0,50 EUR 2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.977,2 PKT -13,3 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,04 Prozent auf 22.981,54 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,026 Prozent auf 22.984,55 Punkte an der Kurstafel, nach 22.990,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 22.894,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23.010,35 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Wert von 22.631,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20.974,17 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 21.10.2024, bei 18.540,01 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 19,19 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23.119,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Patterson-UTI Energy (+ 6,76 Prozent auf 6,16 USD), AmeriServ Financial (+ 6,23 Prozent auf 3,24 USD), AXT (+ 5,80 Prozent auf 5,20 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (+ 5,68 Prozent auf 31,80 USD) und Pegasystems (+ 4,54 Prozent auf 57,28 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil 3D Systems (-9,79 Prozent auf 3,41 USD), Century Aluminum (-9,40 Prozent auf 31,04 USD), Ballard Power (-7,83 Prozent auf 3,36 USD), EZCORP (-4,88 Prozent auf 17,84 USD) und Royal Gold (-4,82 Prozent auf 184,77 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.838.025 Aktien gehandelt. Mit 3,819 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3D Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3D Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3D Systems

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen