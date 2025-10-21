Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags

NASDAQ Composite aktuell

Der Handel in New York verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,04 Prozent auf 22.981,54 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,026 Prozent auf 22.984,55 Punkte an der Kurstafel, nach 22.990,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 22.894,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23.010,35 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Wert von 22.631,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20.974,17 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 21.10.2024, bei 18.540,01 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 19,19 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23.119,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Patterson-UTI Energy (+ 6,76 Prozent auf 6,16 USD), AmeriServ Financial (+ 6,23 Prozent auf 3,24 USD), AXT (+ 5,80 Prozent auf 5,20 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (+ 5,68 Prozent auf 31,80 USD) und Pegasystems (+ 4,54 Prozent auf 57,28 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil 3D Systems (-9,79 Prozent auf 3,41 USD), Century Aluminum (-9,40 Prozent auf 31,04 USD), Ballard Power (-7,83 Prozent auf 3,36 USD), EZCORP (-4,88 Prozent auf 17,84 USD) und Royal Gold (-4,82 Prozent auf 184,77 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.838.025 Aktien gehandelt. Mit 3,819 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net