Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

21.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Kontron zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 26,08 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Kontron
26,00 EUR 0,02 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 26,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 26,28 EUR. Bei 25,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 8.484 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 10,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 15,15 EUR fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,91 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,836 EUR. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 395,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 423,83 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 3 Jahren eingefahren

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
