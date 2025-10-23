Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Kontron zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 25,60 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,60 EUR. Bei 25,60 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.312 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 11,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,82 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,836 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Kontron dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,95 EUR je Aktie.

