Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 16,36 EUR abwärts.

Um 15:47 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 16,36 EUR ab. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 16,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,47 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.012 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 23,32 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,54 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,54 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 5,01 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,668 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 07.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 423,83 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 283,22 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Kontron am 06.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start in Grün

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Minus

Optimismus in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung im Plus