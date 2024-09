Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 15,84 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 15,84 EUR. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 15,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,98 EUR. Bisher wurden heute 25.980 Kontron-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,54 EUR. Dieser Wert wurde am 09.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 1,89 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,668 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie.

Kontron ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent auf 423,83 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 283,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Kontron.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

