Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 16,01 EUR zu.

Um 09:04 Uhr ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 16,01 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,03 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 16,03 EUR. Bisher wurden heute 403 Kontron-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 23,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2024 bei 15,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,668 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 07.08.2024. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 423,83 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

