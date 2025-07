Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 28,18 EUR.

Die Kontron-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 28,18 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 27,84 EUR ein. Bei 28,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.597 Stück gehandelt.

Bei 28,96 EUR erreichte der Titel am 18.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 2,77 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Abschläge von 46,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,796 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 06.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 385,45 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Kontron.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

