Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Kontron

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 24,44 EUR.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 24,44 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 24,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,22 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 87.710 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,16 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 7,04 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 38,01 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,674 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

Kontron gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 427,74 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 300,04 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,47 EUR je Aktie aus.

