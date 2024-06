Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Kontron

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Kontron. Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 19,29 EUR.

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 19,29 EUR abwärts. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 19,29 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,43 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.581 Kontron-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 23,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,14 EUR am 22.09.2023. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 12,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,692 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,63 EUR.

Am 03.05.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,26 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 356,11 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 277,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,55 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

