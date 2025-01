Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteuert sich am Mittwochvormittag

Kurs der Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 19,38 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 19,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 19,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.047 Kontron-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,44 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2024. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 13,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 21,83 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,684 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 06.11.2024 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 427,74 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 42,56 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,48 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

DeepSeek setzt KI-Aktien wie Softbank weiter unter Druck - NVIDIA-Aktie nach Rekordwertverlust erholt

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 5 Jahren verloren

TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus