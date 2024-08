Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron fällt am Vormittag

Kontron im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 16,37 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 16,37 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 16,37 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,37 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 167 Kontron-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,32 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,46 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,21 EUR ab. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 0,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,668 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 07.08.2024. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 423,83 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kontron-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,51 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

