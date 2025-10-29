DAX24.272 ±-0,0%Est505.731 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1642 -0,1%Öl64,60 +0,2%Gold4.022 +2,1%
Heute im Fokus
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron legt am Mittag zu

29.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 21,96 EUR.

Um 11:45 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 21,96 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 22,06 EUR. Mit einem Wert von 21,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 279.965 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,836 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 395,70 Mio. EUR – eine Minderung von 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 423,83 Mio. EUR eingefahren.

Die Kontron-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
