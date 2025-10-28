Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron fällt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 24,26 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 24,26 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 24,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 67.419 Kontron-Aktien.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,15 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 37,55 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,836 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 395,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Am 11.11.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Kontron-Aktie.



