Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beendet die Dienstagssitzung im Plus
Der NASDAQ Composite entwickelte sich letztendlich positiv.
Werte in diesem Artikel
Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,80 Prozent stärker bei 23.827,49 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,546 Prozent auf 23.766,46 Punkte an der Kurstafel, nach 23.637,46 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23.901,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23.675,19 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22.484,07 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2025, einen Stand von 21.178,58 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 18.567,19 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 23,58 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23.901,36 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 14.784,03 Zähler.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Agilysys (+ 22,56 Prozent auf 141,12 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,82 Prozent auf 654,48 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6,63 Prozent auf 52,40 USD), AXT (+ 6,62 Prozent auf 6,60 USD) und Intel (+ 5,03 Prozent auf 41,53 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil JetBlue Airways (-11,86 Prozent auf 4,16 USD), Zebra Technologies (-11,68 Prozent auf 274,31 USD), Rambus (-8,71 Prozent auf 103,72 USD), Dorel Industries (-8,13 Prozent auf 1,19 USD) und F5 Networks (-7,86 Prozent auf 267,58 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 69.946.870 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,991 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
