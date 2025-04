Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag verlustreich

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 20,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 20,90 EUR. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 20,80 EUR. Mit einem Wert von 21,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 62.916 Kontron-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 37,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,733 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Kontron veröffentlichte am 27.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 477,14 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 365,02 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 12.08.2026.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Kontron stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor