Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 19,35 EUR.

Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,2 Prozent auf 19,35 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 19,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.176 Kontron-Aktien.

Bei 23,32 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 20,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,14 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,636 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR an.

Kontron gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,26 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent auf 356,11 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 277,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

SDAX aktuell: SDAX fester

Optimismus in Frankfurt: TecDAX steigt

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen