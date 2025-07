Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Kontron

Kurs der Kontron

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 28,42 EUR ab.

Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 28,42 EUR ab. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 28,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 108.081 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 29,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 2,00 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,796 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Kontron ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 385,45 Mio. EUR gegenüber 356,11 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Am 12.08.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

